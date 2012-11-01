WhatsApp İçerisinde Reklam Gösterilmeye Başlanacak!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bilindiği üzere geçtiğimiz senelerde Facebook tarafından satın alınmıştı. Reklam olmayacağı belirtilen uygulama için reklam gösterme kararı alındı. Facebook ve Instagram üzerinde gösterilen reklamların benzerleri, geliri arttırmak adına WhatsApp uygulamasında da gösterilmeye başlanacak. Uygulama üzerinde başlanacağı ifade edilen reklam faaliyetlerinin ise 2020 yılında devreye gireceği belirtiliyor.

Instagram hikayeler arasındaki geçişlerde karşımıza çıkan reklamların, WhatsApp durumlar içerisine de entegre edileceği belirtildi.

Daha farklı reklam çalışmaları yapılacağı ifade edilse de neler olacağı henüz açıklanmadı. Bazı kesimler tarafından ilerleyen zamanlarda mesajlaşma penceresi içerisinde de reklamlar olabileceği düşünülüyor.