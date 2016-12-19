WhatsApp, ardı ardına getirdiği özellikler ile platformu geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sunan platform, şimdi de kullanıcıların bulunmasını istediği bir özelliği getirmeye hazırlanıyor olabilir. WABetaInfo isimli Twitter hesabının paylaştığı görsele göre kullanıcılar WhatsApp’tan gönderdikleri bir gönderiyi yanlış kişiye gönderirlerse geri alabilecekler. Kullanıcıların “WhatsApp gönderilen mesajı geri alma“ ya da “WhatsApp gönderilen mesajı okumadan silme” şeklinde istedikleri bir özellik, test aşamasında olduğu düşünülen ve gelebilecek güncelleme ile mesaj gönderildikten sonra üzerine tıklayarak, açılan menüden “Revoke (İptal Et)” tuşuna basılıp iptal edilebilecek.

Ayrıca bu özelliğin videolarda da ve hatta alıcı tarafından okunan mesajlarda da çalıştığı söyleniyor. İddia edilen bu özelliğin gelip gelmeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.