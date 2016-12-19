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WhatsApp, Gönderilen Mesajı Geri Alma Özelliğini Getirebilir

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 11:01 - Tarih: 18 Aralık 2016 - Yorum: 1
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WhatsApp, Gönderilen Mesajı Geri Alma Özelliğini GetirebilirWhatsApp, ardı ardına getirdiği özellikler ile platformu geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sunan platform, şimdi de kullanıcıların bulunmasını istediği bir özelliği getirmeye hazırlanıyor olabilir. WABetaInfo isimli Twitter hesabının paylaştığı görsele göre kullanıcılar WhatsApp’tan gönderdikleri bir gönderiyi yanlış kişiye gönderirlerse geri alabilecekler. Kullanıcıların “WhatsApp gönderilen mesajı geri alma ya da “WhatsApp gönderilen mesajı okumadan silme” şeklinde istedikleri bir özellik, test aşamasında olduğu düşünülen ve gelebilecek güncelleme ile mesaj gönderildikten sonra üzerine tıklayarak, açılan menüden “Revoke (İptal Et)” tuşuna basılıp iptal edilebilecek.

WhatsApp, Gönderilen Mesajı Geri Alma Özelliğini Getirebilir

Ayrıca bu özelliğin videolarda da ve hatta alıcı tarafından okunan mesajlarda da çalıştığı söyleniyor. İddia edilen bu özelliğin gelip gelmeyeceğini ilerleyen günlerde göreceğiz.

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    • Samsun cilingir
    • 19 Aralık 2016, 16:12

    Evet whatsap onceden silip geri yukledıgımızde eskı ve silinen mesajlarida geri getırıyordu ama şimdi getirmiyor bu özelik kaldırıldımı yoksa baska bir ayarimi var artık

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