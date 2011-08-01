WhatsApp Dosya ve Video Gönderme Boyutu (Limiti) Ne Kadar?

WhatsApp uygulamasını kullanan kullanıcılar, karşı taraf ile paylaşım konusunda "Whatsapp dosya gönderme boyutu ne kadar?" gibi sorular akıllarına gelebiliyor. Bildiğiniz üzere çok yüksek boyutlu dosyaların gönderilmesine izin verilmiyor. Biz de, sizler için Whatsapp video gönderme limiti hakkında bilgi vermek istedik.

WhatsApp Dosya ve Video Boyutu (Limiti) Ne Kadar?

GB boyutundaki dosyalarınız için Telegram uygulamasını tercih etmeyi düşünebilirsiniz. Whatsapp'a nazaran Telegram dosya - video boyutu 1.5 GB'a kadar destek vermektedir.

Bazı Whatsapp kullanıcıları dosya gönderme sınırı kaç bilmediğinden, internet üzerinden Whatsapp dosya gönderme sorunu şeklinde aramalar yapmaktadırlar.

Kullanıcılar için yetersiz olsa da, Whatsapp dosya- video boyutu sınırı 2019 itibarıyla 100 MB olarak belirlenmiştir. Yani 100 MB boyutlarına kadar paylaşım yapabilirsiniz. İlerleyen senelerde artacağı düşünülmektedir.

Whatsapp büyük dosya gönderme için gerekli olan Whatsapp dosya-video boyutu sınırı hakkında bilgi verdik. Aklınızda soru varsa, aşağıdaki yorum alanından bizlere yazmayı unutmayın.