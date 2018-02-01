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Westworld 2. Sezon için Fragman Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 14:00 - Tarih: 06 Şubat 2018 - Yorum: 0
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WestworldHBO tarafından yayınlanan ve birçok izleyicisi bulunan Westworld dizisinin 2. sezonu için beklenen fragman nihayet geldi. Emmy ödüllü drama dizisi Westworld, 2. sezonu ile Super Bowl etkinliğinde karşımıza çıktı. Anthony Hopkins’in yeni sezonunda olup olmayacağı ise şimdilik merak konusu. 22 Nisan tarihinde yeni sezonu 10 bölüm ile açacak olan dizinin 2. sezon fragmanına baktığımızda aksiyon dozunun oldukça arttığını söyleyebiliriz. Heyecan verici 2. sezon fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler…

Westworld 2. Sezon

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