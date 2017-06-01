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Web Sitesine YouTube Videosu Ekleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 14:01 - Tarih: 29 Ekim 2017 - Yorum: 0
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Web Sitesine YouTube Videosu Ekleme Nasıl Yapılır?Web sitemizdeki içeriklerin okunma sayısını artırmak için birçok yol mevcut. Örneğin, benzer videolar eklemek bu yollardan yalnızca biri. Böylelikle ziyaretçilerinizin, içeriğinizde daha fazla vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Peki, blogunuza veya web sitenize nasıl YouTube videosu ekleyebileceğinizi biliyor musunuz? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bunu öğrenebilir, blogunuza dilediğiniz zaman iframe kodu ile hemen kolaylıkla YouTube videosu ekleyebilirsiniz.

AYRICA: YouTube’da Koyu Tema (Gece Modu) Açma Nasıl Yapılır?

YouTube Videosu Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle dilediğiniz videoya giriş yapın.

2) Paylaş adlı bağlantıya tıklayın.

Web Sitesine YouTube Videosu Ekleme Nasıl Yapılır?

3) Yerleştir bağlantısına tıklayın.

Web Sitesine YouTube Videosu Ekleme Nasıl Yapılır?

4) Açılan penceredeki kodu kopyalayın.

Web Sitesine YouTube Videosu Ekleme Nasıl Yapılır?

5) Böylelikle ilgili kodu / videoyu blogunuzda paylaşabilirsiniz.

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