Web sitemizdeki içeriklerin okunma sayısını artırmak için birçok yol mevcut. Örneğin, benzer videolar eklemek bu yollardan yalnızca biri. Böylelikle ziyaretçilerinizin, içeriğinizde daha fazla vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz. Peki, blogunuza veya web sitenize nasıl YouTube videosu ekleyebileceğinizi biliyor musunuz? Aşağıdaki adımlar doğrultusunda bunu öğrenebilir, blogunuza dilediğiniz zaman iframe kodu ile hemen kolaylıkla YouTube videosu ekleyebilirsiniz.

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YouTube Videosu Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle dilediğiniz videoya giriş yapın.

2) Paylaş adlı bağlantıya tıklayın.

3) Yerleştir bağlantısına tıklayın.

4) Açılan penceredeki kodu kopyalayın.

5) Böylelikle ilgili kodu / videoyu blogunuzda paylaşabilirsiniz.