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Web Siteniz için Sosyal Medya Butonları (Eklentisiz)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:35 - Tarih: 19 Aralık 2017 - Yorum: 0
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Web Siteniz için Sosyal Medya Butonları (Eklentisiz)Geçtiğimiz günlerde Teknobeyin.com yeni temasına geçiş yapmış idi. Yeni temayı kodlar iken, özelllikle footer bölümünü de elden geçirmiş idim. Dolayısı ile her zaman olduğu gibi, yaptıklarımı sizlerle paylaşmayı tercih ediyorum. Web sitenize sosyal medya butonları eklemek isterseniz, sizler için aşağıdaki kodları paylaşmak istiyorum. İlgili bağlantıları kendinize göre düzenleyebilir, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İlgili kodları footer’a ekleyebileceğiniz gibi, sidebar‘a da ekleyebilirsiniz.

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Web Siteniz için Sosyal Medya Butonları (Eklentisiz)

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Web Siteniz için Sosyal Medya Butonları (Eklentisiz)

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