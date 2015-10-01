Zaman zaman bir web sitesinden ekran görüntüsü almak isteyebilirsiniz. Yani bir blog yazısı yazarken veya bir web sitesi tasarlar iken, bu gerekebilir. Bu yönde geliştirilen birçok uygulama var. Ancak sizlerle paylaşıyor olacağım web sitesi, gerçekten de stabil çalışıyor. Screenshot machine adlı web sitesi ile dilediğiniz web sitesinin ekran görüntüsünü birkaç saniyede alabilirsiniz. Bunun için ise ekran görüntüsü almak istediğiniz web sitesinin URL’sini yazıp, “capture on device” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

Adres: Screenshot machine