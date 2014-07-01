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War for the Planet of the Apes Filminin Yeni Fragmanı Geldi

Yazar: Şahin Gezici - Saat: 10:41 - Tarih: 31 Mart 2017 - Yorum: 0
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War for the Planet of the Apes Filminin Yeni Fragmanı GeldiMaymunlar Cehennemi film serisinin yeni filmi War for the Planet of the Apes için beklenen ikinci fragman nihayet paylaşıldı. Üçlemenin son filmi için yayınlanan yeni fragmana baktığımızda zeki maymunlar ile insanlar arasındaki savaşın daha acımasız olduğu ve doğa şartlarının da daha zorlaştığını görüyoruz. Aksiyon dozunun çok yüksek olduğu film, heyecanı sürekli aktif tutacağa benziyor. Woody Harrolson, Steve Zahn, Amiah Miller, Karin Konoval, Judy Greer ve Terry Notary gibi isimlerin yer aldığı filmde Caesar karakterine yine Andy Serkis hayat verecek. 14 Temmuz tarihinde vizyona girecek olan filmin ikinci fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

War for the Planet of the Apes Filminin Yeni Fragmanı Geldi

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