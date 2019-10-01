Güvenlik denince ilk akla gelen markalardan biri olan Volvo, 2025 yılına kadar araçlarının yarısını elektrikli üreteceğini söylerken, XC40 modelinin elektriklisi olan XC40 Recharge modelini duyurarak elektrikli SUV dünyasına giriş yaptı. Ayrıca şirket, bu hedeflerine ulaşabilmek için 2025'e kadar her yıl yeni bir elektrikli otomobil piyasaya sürecek.

Volvo'nun Elektrikli SUV Modeli XC40 Recharge Tanıtıldı

Hızlı şarj desteği sayesinde 78 KWh bataryasını 40 dakikada %80 kapasiteye ulaştırabilen Volvo XC40 Recharge, yaklaşık 400 km menzil sunuyor.

408 beygir güç ve 660 Nm tork değerlerine sahip elektrikli motoru ile 0-100 km/h hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlayan otomobil, XC40 modeliyle benzer tasarıma sahip olsa da ön ızgarası farklı olarak kapalı halde tasarlanmış. Ayrıca motor konumlandırılması sebebiyle ön kaputunda eşya koyulabilecek bir alana sahip.

Aracın ülkemize giriş tarihi ve Türkiye fiyatı hakkında bilgi olmasa da, ilk olarak Amerika pazarına girmesi bekleniyor. Volvo XC40 Recharge modelinin Amerika fiyatı da yaklaşık 50.000 dolar olacak.