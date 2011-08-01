Otomotiv dünyasında önemli bir yere ait olan ve tarihe damga vuran bir modeldir, Volkswagen Beetle. 2020 yılında elektrikli otomotiv sektörüne daha hızlı adapte olmaya hazırlanan Volkswagen, üretimini sonlandırdığı ikonik Beetle modeli için duygusal bir veda videosu hazırladı. Çizgi film havasında hazırlanan veda videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler...
Volkswagen, Beetle Efsanesi için Duygusal Veda Videosu Hazırladı
Yazar: Şahin Gezici - Saat: 13:00 - Tarih: 01 Ocak 2020 - Yorum: 0
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