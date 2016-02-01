Popüler Etiketler: Apple | Microsoft | Facebook | Twitter | Google Toplam 19 kategorideki 7.337 yazıda 7.812 yorum var.
Tavsiye: LG G5′i Nasıl Hızlandırırım? 5 Adımda LG G5 Hızlandırma Hatırlayalım: LG G5 ile İlgili En Yaygın 10 Problem ve Çözümleri
Sponsorlu Bağlantılar

VKontakte’da Telefon Numarası Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:34 - Tarih: 19 Ekim 2017 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

VKontakteda Telefon Numarası Değiştirme Nasıl Yapılır?Facebook‘un en büyük rakiplerinden olan VKontakte, özellikle Rusya‘da en sık kullanılan sosyal paylaşım sitesi. Güvenlik için ise elbette birçok tedbir kisvesi altında değerlendirilebilecek aksiyon söz konusu. Örnek olarak, telefon numarası. VKontakte’da telefon numaranızı değiştirmek isteyebilirsiniz, yeni bir telefon aldığınızda. Bunun için ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır sevgili ziyaretçiler. Böylelikle, mevcut telefonunuzu güvenlik adımı olarak kullanabilirsiniz.

AYRICA: VK (VKontakte) Nedir? Ne İşe Yarar?

VK’da Telefon Numarası Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar sekmesine tıklayın.

VKontakteda Telefon Numarası Değiştirme Nasıl Yapılır?

3) Telefon numarası > Değişiklik yap bağlantısına tıklayın.

VKontakteda Telefon Numarası Değiştirme Nasıl Yapılır?

4) İlerleyerek telefon numaranızı değiştirebilirsiniz.

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri