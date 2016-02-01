Facebook‘un en büyük rakiplerinden olan VKontakte, özellikle Rusya‘da en sık kullanılan sosyal paylaşım sitesi. Güvenlik için ise elbette birçok tedbir kisvesi altında değerlendirilebilecek aksiyon söz konusu. Örnek olarak, telefon numarası. VKontakte’da telefon numaranızı değiştirmek isteyebilirsiniz, yeni bir telefon aldığınızda. Bunun için ise aşağıdaki adımları uygulamanız yeterli olacaktır sevgili ziyaretçiler. Böylelikle, mevcut telefonunuzu güvenlik adımı olarak kullanabilirsiniz.

AYRICA: VK (VKontakte) Nedir? Ne İşe Yarar?

VK’da Telefon Numarası Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle hesabınıza giriş yapın.

2) Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Telefon numarası > Değişiklik yap bağlantısına tıklayın.

4) İlerleyerek telefon numaranızı değiştirebilirsiniz.