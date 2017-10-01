Geçtiğimiz VKontakte ile ilgili içeriğimizde telefon numarası değiştirmek için ilgili yönergelere göz atmıştık. Çünkü güncel bir telefon numarası belirlemek, güvenlik için önemli bir parametre. Şimdi ise VKontakte hesabımızdaki mevcut şifremizi değiştirmeyi, daha güçlü bir şifre ile güncellemeyi öğreniyor olacağız. Şifrenizin zor olması için harf ve sayıları kullanmayı düşünebilir, aşağıdaki adımlar doğrultusunda ise mevcut hesap şifrenizi hemen bugün değiştirebilmektesiniz.

VK’da Hesap Şifresi Nasıl Değiştirilir?

1) Öncelikle profilinize giriş yapın.

2) Ardından Ayarlar sekmesine tıklayın.

3) Şifre > Değişiklik yap bağlantısına tıklayın.

4) Kutucukları doldurarak yeni bir şifre belirleyebilirsiniz.