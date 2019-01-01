Facebook‘un en önemli rakibi olan VKontakte, ülkemizde de binlerce kişi tarafından kullanılmaktadır. Oldukça sade ve hızlı bir altyapısı olduğu için, tercih edildiği dile getirilebilmektedir. Bu bağlamda, sormamıza izin veriniz. VKontakte‘da, GIF ve animasyonları otomatik oynatma özelliğini kapatmayı biliyor muydunuz? Bu şekilde karşınıza çıkan hareketli görsellerin otomatik olarak oynatılmasını engellemiş olacaksınız ve arzu ederseniz bu özellliği kapatmak da oldukça kolaydır.

AYRICA: VKontakte’da Otomatik Video Oynatma Kapatma Nasıl Yapılır?

VKontakte’da GIF’leri Otomatik Oynatma Özelliğini Kapatmak

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