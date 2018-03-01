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VKontakte’da Doğum Tarihi Gizleme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:34 - Tarih: 28 Mart 2018 - Yorum: 0
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VKontakte'da Doğum Tarihi Gizleme Nasıl Yapılır?Facebook‘un en önemli rakibi konumunda olan VKontakte da milyonlarca insan tarafından kullanılan bir sosyal paylaşım sitesi. Ancak daha çok Rusya ve Ukrayna‘da kullanıldığı dile getirilebilir. Sormamıza izin verin, VKontakte‘da doğum tarihi gizleme nasıl yapılır, biliyor musunuz? Dilerseniz herkesin doğum tarihinizi görmesini istemeyebilirsiniz. Bunun için bizlere bir seçenek sunuluyor. Aşağıdaki yöntem ile VK’daki doğum tarihi bilginizi herkes için gizleyebilirsiniz.

AYRICA: VKontakte’da Profil Fotoğrafımıza Efekt Ekleyelim

VKontakte’da Doğum Tarihi Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Profiliniz > Düzenle sekmesine tıklayın.

VKontakte'da Doğum Tarihi Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Doğum tarihini gösterme‘yi seçin.

VKontakte'da Doğum Tarihi Gizleme Nasıl Yapılır?

  • Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayın.

VKontakte'da Doğum Tarihi Gizleme Nasıl Yapılır?

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