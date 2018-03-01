VKontakte‘da arkadaşlarımızı bulabilmemiz için, profil bilgilerimizi doğru bir şekilde doldurmamız gerekmektedir. Buna ek olarak, VKontakte’da doğum tarihi gizlemek ve VKontakte’da şifre değiştirmek gibi birçok VKontakte ile ilgili içerik de kaleme almıştık. Konumuza dönecek olursak, VKontakte’da bildiğiniz dilleri eklemeyi düşünebilirsiniz, böylelikle profil bilgileriniz oldukça özgün bir duruma gelecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek VKontakte’da bildiğiniz dilleri ekleyebilirsiniz.

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VKontakte’da Bildiğiniz Dilleri Eklemeyi Unutmayın

Öncelikle profilinize tıklayın.

Ardından Düzenle sekmesine tıklayın.

Diller bölümüne bildiğiniz dilleri girin.