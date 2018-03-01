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VKontakte’da Bildiğiniz Dilleri Eklemeyi Unutmayın

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:38 - Tarih: 30 Mart 2018 - Yorum: 0
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VKontakte'da Bildiğiniz Dilleri Eklemeyi UnutmayınVKontakte‘da arkadaşlarımızı bulabilmemiz için, profil bilgilerimizi doğru bir şekilde doldurmamız gerekmektedir. Buna ek olarak, VKontakte’da doğum tarihi gizlemek ve VKontakte’da şifre değiştirmek gibi birçok VKontakte ile ilgili içerik de kaleme almıştık. Konumuza dönecek olursak, VKontakte’da bildiğiniz dilleri eklemeyi düşünebilirsiniz, böylelikle profil bilgileriniz oldukça özgün bir duruma gelecektir. Aşağıdaki adımları izleyerek VKontakte’da bildiğiniz dilleri ekleyebilirsiniz.

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VKontakte’da Bildiğiniz Dilleri Eklemeyi Unutmayın

  • Öncelikle profilinize tıklayın.

VKontakte'da Bildiğiniz Dilleri Eklemeyi Unutmayın

  • Ardından Düzenle sekmesine tıklayın.

VKontakte'da Bildiğiniz Dilleri Eklemeyi Unutmayın

  • Diller bölümüne bildiğiniz dilleri girin.

VKontakte'da Bildiğiniz Dilleri Eklemeyi Unutmayın

  • Kaydet butonu ile işlemleri tamamlayabilirsiniz.

VKontakte'da Bildiğiniz Dilleri Eklemeyi Unutmayın

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