Vivo Z1 Pro Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Akıllı telefon üreticisi Vivo, merakla beklenen ve bataryası ile dikkat çeken yeni akıllı telefonu Z1 Pro'yu duyurdu. 6.53 inç Full HD+ çözünürlüklü IPS LCD ekrana sahip olan akıllı telefon, gücünü 2.3 GHz'lik sekiz çekirdekli Snapdragon 712 işlemcisinden ve 4 - 6 GB RAM seçeneklerinden alıyor. 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı depolama hafızası sunan model, 18W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bataryası ile uzun süreli kullanım vadediyor.

Vivo Z1 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Kamera tarafına baktığımızda da; ön tarafında f/2.0 diyaframa sahip 32 MP çözünürlüğünde selfie kamerasına ek olarak, arka tarafında da f/1.8 diyaframlı 16 MP ana kamera + f/2.2 diyaframlı 8 MP geniş açılı kamera ve f/2.4 diyaframlı 2 MP derinlik sensörü bizleri karşılıyor.

Android Pie ile kutusundan çıkacak olan Vivo Z1 Pro, üç farklı renk seçeneği ile geliyor ve 4 GB RAM - 64 GB depolaması bulunan versiyonu 220 dolar fiyat etiketine sahip.