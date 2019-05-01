Vivaldi Browser ile ilgili geçmişte birçok içerik kaleme aldık. İlgili tarayıcı elbette sürekli olarak geliştiriliyor. Konumuza, gelelim ve soralım. Tarayıcınızdan yanlışlıkla çıkış yaptığınız oldu mu hiç? Bu üzücü durumlara sebebiyet verebilir.

AYRICA: Vivaldi Browser'da Header Alanını Kaldırmak

Bu yüzden tarayıcıdan çıkış yaparken onay kutusu çıkması iyi bir fikir. Bu özellik Vivaldi'de de mevcut. Ayarlar sayfasındaki Çıkış Onaylaması kutucuğunu işaretlemeniz yeterli olacaktır. İlgili bölüme ait görsel aşağıdadır.

Vivaldi'de Çıkış Onaylaması Nasıl Aktif Edilir?