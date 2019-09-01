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Vivaldi İndir (Çok Güçlü ve Kişisel İnternet Tarayıcısı)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 19:09 - Tarih: 27 Eylül 2019 - Yorum: 0

Vivaldi İndir (Güçlü ve Kişisel İnternet Tarayıcısı)Vivaldi Browseralternatif internet tarayıcıları içerisinde öne çıkan ve Chromium altyapısı ile güçlü ve kişisel bir kullanım imkânı tanıyan, kalabalık bir ekip tarafından geliştirilen bir internet tarayıcısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Rakiplerine göre oldukça farklı özellikler ile bezenmiş olan Vivaldi, içerisinde sekme yönetimiözelleştirme ve kullanıcı arayüzü bazında oldukça fazla konfigürasyon imkânı sağlamaktadır.

Vivaldi Browser İndir (Hızlı İnternet Tarayıcısı)

Vivaldi İndir (Güçlü ve Kişisel İnternet Tarayıcısı)

İçerisinde yer alan birçok ücretsiz araç ile kendinize kişisel bir tarayıcı yaratma şansınız da bir o kadar artmaktadır. Chromium tabanlı tarayıcılar arasında oldukça farklı bir konumda yer alan Vivaldi, düzenli olarak güncellenmektedir.

Arzu ederseniz aşağıdaki bağlantı vasıtası ile 32bit veya 64bit versiyonlarına ulaşabileceğiniz gibi, tarayıcının Mac için de uyumlu olduğunu hatırlatmak isteriz. Tamamen Türkçe olan Vivaldi Browser'ın en güncel sürümüne aşağıdaki bağlantı ile ulaşabilirsiniz. Linux kullanıcıları da arzu eder ise, kullanmayı düşünebilirler.

İndir: Vivaldi Browser (Türkçe)

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