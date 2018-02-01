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Vivaldi Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:04 - Tarih: 05 Nisan 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Güncellemelerini Nasıl Takip Edebilirim?Geçtiğimiz aylarda Vivaldi Browser ile ilgili bir içerik kaleme almıştık. Tarayıcı pazarındaki en önemli rakiplerden birisi olan Vivaldi, Chromium altyapısını kullanan bir browser. Ancak kesinlikle özelleştirilebilirlik bakımından çok ama çok özgün bir tarzı var. Bu yüzden kullanmayı düşünebilirsiniz. Peki, güncellemeleri ve yenilikleri nasıl takip edeceksiniz? Vivaldi’nin “Blog” sayfasına giderek, yeni güncellemelerden ve olası yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Takip etmekte fayda var.

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