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Vivaldi Browser’ın Snapshot Sürümünü Denediniz mi?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:14 - Tarih: 29 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'ın Snapshot Sürümünü Denediniz mi?Bildiğiniz gibi birçok tarayıcının stabil sürümü, beta sürümü ve developer sürümü gibi birçok versiyonu bulunmaktadır. Vivaldi Browser için de hem stabil sürüm, hem de Snapshot adı verilen bir sürüm bulunmaktadır. Bu sürümü beta sürüm olarak düşünebilirsiniz. Özellikle yeni özellikleri hemen denemeyi seviyorsanız ve gelişime açık bir tarayıcı kullanıcısı iseniz, Vivaldi Browser’ın Snapshot sürümünü kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantı ile ilgili sürümlere ulaşabilirsiniz.

Adres: Vivaldi Browser (Snapshot)

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