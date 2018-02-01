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Vivaldi Browser’da Yeşil Ekran Sorunu ve Çözümü

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:47 - Tarih: 20 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Yeşil Ekran Sorunu ve ÇözümüBir süredir Vivaldi Browser‘ı deniyorum ve gerçekten de çok güzel ve işlevsel bir tarayıcı olduğuna inanıyorum. Ancak elbette hâlâ “mükemmel” değil. Örneğin, video izlerken zaman zaman yeşil ekran sorunu yaşayabilirsiniz. Bu sorunu ben de yaşadım ve çözümünü araştırarak bulmayı başardım. Bunun sebebi, donanım hızlandırma özelliğinin aktif olmasıdır. Yani Chrome’da da aralıklarla sorun çıkaran “donanım hızlandırma” özelliğini kapatırsanız, bu sorunu kalıcı olarak çözmüş olacaksınız. Böylelikle video izlerken yeşil ekran sorunu ile bir daha da karşılaşmayacaksınız.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sayfa Bildirimlerini Algılamak

Vivaldi Browser’da Yeşil Ekran Sorunu ve Çözümü

  • Arama çubuğuna “chrome://settings” yazın ve ilerleyin.
  • En alttaki Gelişmiş bağlantısına tıklayın.
  • Donanım hızlandırma seçeneğini kapalı konuma getirin.

Vivaldi Browser'da Yeşil Ekran Sorunu ve Çözümü

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