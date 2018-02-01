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Vivaldi Browser’da Yer İmlerini İçeri Aktarmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:09 - Tarih: 02 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Yer İmlerini İçeri AktarmakVivaldi Browser ile ilgili içeriklerimize, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Vivaldi Browser’a, diğer bir tarayıcı üzerinden yer imlerini aktarmak ile ilgili adımları inceleyeceğiz. Eğer ki aktif kullandığınız tarayıcınızdaki yer imlerinizi, Vivaldi Browser’a nasıl entegre edeceğinizi bilmiyorsanız, bu içeriğimiz sizin için faydalı olabilir. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise, bu yönde yeterli olacaktır. Birkaç tıklama ile ilgili işlemleri tamamlayacağız. Hemen anlatıma geçiyorum izniniz ile.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Eklentiler Nerede Bulunur?

Vivaldi Browser’da Yer İmlerini İçeri Aktarmak

  • Menü butonuna tıklayın.
  • Dosya > Yer İmlerini ve Ayarları İçe Aktar… sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser'da Yer İmlerini İçeri Aktarmak

  • İlgili tarayıcıyı ve ayarları seçin, ilerleyin. Hepsi bu kadar.
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