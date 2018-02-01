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Vivaldi Browser’da Yer İmleri Butonu Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:37 - Tarih: 05 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Yer İmleri Butonu EklemekVivaldi Browser‘da da birçok tarayıcıda olduğu gibi bir yer imleri çubuğu mevcut. Ancak ben nedense bunun çok standart bir görüntü ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bu yüzden arama çubuğuna bir buton ekleyerek, yer imlerine açılır bir menüden ulaşmanın daha güzel olacağına inanıyorum. Bunun için ise sadece CSS ile aksiyon alabiliriz. Yani JS kullanmaya gerek bile yok. Aşağıdaki kodları değiştirmeden CSS dosyanız içerisine eklemeniz yeterli olacaktır. Şimdiden kolaylıklar…

AYRICA: Vivaldi Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak

:root {
--bar-width: 28px;
}
@media (max-width: 700px) {
:root {
--bar-width: 28px;
}
}
#browser.bookmark-bar-top > #main > .toolbar-addressbar{
padding-right: var(--bar-width);
}
#browser.bookmark-bar-top > #main > .bookmark-bar{
position: absolute;
right: 0;
height: 35px;
}
#browser.bookmark-bar-top > #main > .bookmark-bar .folder-icon{
display:none
}
#browser.bookmark-bar-top > #main > .bookmark-bar .folder-icon+span{
margin-left: 0px;
}

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