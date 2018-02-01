Vivaldi Browser‘ın özelleştirilebilir olması gerçekten çok güzel. Örneğin, ben sekmeleri solda kullanıyorum ve bu yüzden iki kere tıklama ile sekme açabiliyorum. Bundan ötürü de, yeni sekme butonuna ihtiyacım olmuyor. Peki Vivaldi Browser’da yeni sekme butonu nasıl kaldırılır, merak ediyor musunuz? Ben ettim ve çok araştırdım. Sonunda çözümü buldum. Vivaldi klasöründeki common.css dosyasına aşağıdaki kodu eklemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde yeni sekme butonu gizlenecektir.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Akıcı Kaydırmayı Kapatmak

Vivaldi Browser’da Yeni Sekme Butonunu Kaldırmak