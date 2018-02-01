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Vivaldi Browser’da Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:10 - Tarih: 30 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma Nasıl Yapılır?Vivaldi Browser‘ın işlevsel özelliklerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Bugün ise, yakınlaştırma ve uzaklaştırma nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. Bu işlem çok basit olup, hemen durum çubuğu üzerinde yer alan ölçeklendirme skalası sayesinde sayfa bazında yakınlaştırma veyahut uzaklaştırma yapabilmektesiniz. Ayrıca yaptığınız dereceleri beğenmedi iseniz, Sıfırla butonuna tıklayarak varsayılana da geri dönebilirsiniz. Durum çubuğunu ise aktive etmeyi unutmayınız.

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Vivaldi Browser’da Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma Nasıl Yapılır?

Vivaldi Browser'da Yakınlaştırma ve Uzaklaştırma Nasıl Yapılır?

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