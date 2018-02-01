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Vivaldi Browser’da Tema Köşelerini Yuvarlama Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:51 - Tarih: 01 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Tema Köşelerini Yuvarlama Nasıl Yapılır?Vivaldi Browser ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise, görünüm bazında bir seçeneği işliyor olacağız. Örneğin, temanızdaki köşeleri daha yuvarlak yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için küçük bir CSS bilgisi bize yardımcı olabilir. Vivaldi Browser’ın da esnek yapısı, bize bunu yapabilme olanağı tanımaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek, Vivaldi Browser’da tema köşelerini yuvarlama nasıl yapılır, bunu öğrenebilir ve hemen kolaylıkla uygulayabilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser Adres Çubuğunda Tam Adresi Göstermek

Vivaldi Browser’da Tema Köşelerini Yuvarlama Nasıl Yapılır?

  • Öncelikle vivaldi://settings sayfasına girin.

Vivaldi Browser'da Tema Köşelerini Yuvarlama Nasıl Yapılır?

  • Ardından Temalar sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser'da Tema Köşelerini Yuvarlama Nasıl Yapılır?

  • Temayı Düzenle butonuna tıklayın.

Vivaldi Browser'da Tema Köşelerini Yuvarlama Nasıl Yapılır?

  • Köşe Yuvarlama skalasını dilediğiniz gibi değiştirin.

Vivaldi Browser'da Tema Köşelerini Yuvarlama Nasıl Yapılır?

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