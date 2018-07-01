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Vivaldi Browser’da Sekmeleri Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:30 - Tarih: 06 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Sekmeleri GizlemekGeçtiğimiz içeriklerimizden bir tanesinde Vivaldi Browser’da adres çubuğunu gizlemek ile ilgili adımları izlemiştik. Şimdi ise, eğer kullanmıyor iseniz sekmeleri gizlemeyi öğreneceğiz. Sekmeler, aslında oldukça gerekli bir özelliktir. En azından tarayıcıları tarayıcı yapan en önemli özellik olsa gerek. Ancak, dilerseniz ekran bazında daha fazla alan kazanmak isteyebilirsiniz. Bu yüzden Vivaldi Browser’da sekme çubuğu gizlemek mümkündür. Aşağıdaki adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Menü Simgesini Değiştirmek

Vivaldi Browser’da Sekmeleri Gizlemek

  • Menü butonuna tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Sekmeler bölümüne giriş yapın.
  • Sekme Çubuğu Göster kutucuğunu boş bırakın.

Vivaldi Browser'da Sekmeleri Gizlemek

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