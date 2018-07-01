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Vivaldi Browser’da Sekme Önizlemelerini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:31 - Tarih: 13 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Sekme Önizlemelerini KapatmakVivaldi Browser‘da sekmelerin üzerine mouse ile geldiğiniz zaman önizlemeler görünmektedir. Ancak bu gibi özellikler, performans sorunu yaşamanızı “az da olsa” sağlayabilir. Bu yüzden ben bu tip özellikleri direkt devre dışı bırakmayı tercih ediyorum. Dolayısı ile siz de Vivaldi Browser’da sekme önizlemelerini kapatmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Böylelikle sekmelerin üzerine geldiğiniz zaman, herhangi bir şekilde sekme önizlemesi görüntülenmeyecektir.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sekmeleri Gizlemek

Vivaldi Browser’da Sekme Önizlemelerini Kapatmak

  • Menü butonuna tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Sekmeler bölümüne giriş yapın.
  • Açılır Pencerede Önizlemeleri Göster seçeneğini boş bırakın.

Vivaldi Browser'da Sekme Önizlemelerini Kapatmak

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