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Vivaldi Browser’da Sayfa Yükleme Göstergesini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:33 - Tarih: 12 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Sayfa Yükleme Göstergesini KapatmakVivaldi Browser‘da bir web sitesi yüklenirken, adres çubuğunda sayfa yükleme göstergesi çıkmaktadır. Böylelikle ilgili web sayfasının yüklenme aşamasını takip edebilmektesiniz. Ancak ben performans açısından bu gibi özelliklerin kapatılmasını tercih ediyorum. Dolayısı ile eğer ki siz de Vivaldi Browser’da sayfa yükleme göstergesini kapatmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Aynı bölüm vasıtası ile tekrar aynı özelliği aktif hâle getirebileceğinizi unutmayın.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Durum Çubuğunu Gizlemek

Vivaldi Browser’da Sayfa Yükleme Göstergesini Kapatmak

  • Menü butonuna tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Adres Çubuğu bölümüne giriş yapın.
  • Sayfa Yükleme Göstergesi seçeneğini boş bırakın.

Vivaldi Browser'da Sayfa Yükleme Göstergesini Kapatmak

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