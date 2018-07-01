Vivaldi Browser‘da bir web sitesi yüklenirken, adres çubuğunda sayfa yükleme göstergesi çıkmaktadır. Böylelikle ilgili web sayfasının yüklenme aşamasını takip edebilmektesiniz. Ancak ben performans açısından bu gibi özelliklerin kapatılmasını tercih ediyorum. Dolayısı ile eğer ki siz de Vivaldi Browser’da sayfa yükleme göstergesini kapatmak isterseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Aynı bölüm vasıtası ile tekrar aynı özelliği aktif hâle getirebileceğinizi unutmayın.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Durum Çubuğunu Gizlemek

Vivaldi Browser’da Sayfa Yükleme Göstergesini Kapatmak