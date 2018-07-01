Vivaldi Browser‘da birçok şey ayrıntılı düşünülmüş durumda. Dolayısı ile Vivaldi’nin yaratıcılarını tebrik etmemek elde değil. Örneğin, yer imleri bölümünde daha çok favori site eklemek isteyebilirsiniz. Bunun için yer imlerinin sadece simgelerini (favicon) gösterme seçeneği de mevcut. Yani yer imleri çubuğunda sadece simgeleri görüntülemek kesinlikle mümkündür. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca isterseniz sadece metinleri de görüntüleyebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Yer İmlerine Ayırıcı Eklemek

Vivaldi Browser’da Sadece Yer İmleri Simgelerini Göstermek