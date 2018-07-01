Vivaldi Browser‘ın en sevdiğim yanı, kişiselleştirme konusunda sonsuz bir seçenek sunması bizlere. Yani tarayıcıyı bilhassa JS bilginiz dahilinde neredeyse kendinize özgü, tamamen özel ve kişisel bir hâle getirebiliyorsunuz. Örnek verelim. Her tarayıcıda bilirsiniz, pencere butonlarını. Yani küçült, kapat v.b. gibi sağ üstte yer alan butonları bilirsiniz. Ancak dilerseniz Vivaldi’de bu butonları kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Bunun için ise CSS dosyanıza aşağıdaki kodu ekleyiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Menü Konumunu Değiştirmek

Vivaldi Browser’da Pencere Butonlarını Kaldırmak