Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Vivaldi Browser’da Pencere Butonlarını Kaldırmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:43 - Tarih: 03 Kasım 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Vivaldi Browser'da Pencere Butonlarını KaldırmakVivaldi Browser‘ın en sevdiğim yanı, kişiselleştirme konusunda sonsuz bir seçenek sunması bizlere. Yani tarayıcıyı bilhassa JS bilginiz dahilinde neredeyse kendinize özgü, tamamen özel ve kişisel bir hâle getirebiliyorsunuz. Örnek verelim. Her tarayıcıda bilirsiniz, pencere butonlarını. Yani küçült, kapat v.b. gibi sağ üstte yer alan butonları bilirsiniz. Ancak dilerseniz Vivaldi’de bu butonları kalıcı olarak kaldırabilirsiniz. Bunun için ise CSS dosyanıza aşağıdaki kodu ekleyiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Menü Konumunu Değiştirmek

Vivaldi Browser’da Pencere Butonlarını Kaldırmak

#browser .window-buttongroup {display: none;}

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.853 yazıda 8.167 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık