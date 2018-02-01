Vivaldi Browser ile ilgili içeriklerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bugün ise, menü simgesini değiştirmek ile ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Bildiğiniz gibi ayarlar sayfasına giriş yapabilmek için, sol üst tarafta Vivaldi Simgesi mevcut. Bu menü simgesini değiştirebilirsiniz. Yani daha kişisel bir tarayıcı yaratmak istiyor iseniz, her şeyi baştan sona değiştirmek tercih meselesidir. Eğer ki Vivaldi Browser’daki menü simgesini değiştirmek istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Animasyon Kullanımını Kapatmak

Vivaldi Browser’da Menü Simgesini Değiştirmek