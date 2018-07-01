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Vivaldi Browser’da Menü Konumunu Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:33 - Tarih: 14 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Menü Konumunu DeğiştirmekVivaldi Browser‘da bildiğiniz gibi menü butonu sol üst tarafta yer almaktadır. Ancak dilerseniz bu menü konumunu değiştirebilirsiniz. Yani yatay menü kullanımı da mümkündür. Bunun için ise öncelikle Menü butonuna tıklayın. Ardından Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın. Daha sonra ise Görünüm adlı bölüme giriş yapın. Menü Konumu başlığındaki dilediğiniz menü biçimini seçin ve ilerleyin. Böylelikle menü konumu sizin belirlediğiniz şekilde görüntülenecektir. Tüm işlemler bu kadar…

AYRICA: Vivaldi Browser’da Klavye Kısayollarını Kapatmak

Vivaldi Browser’da Menü Konumunu Değiştirmek

Vivaldi Browser'da Menü Konumunu Değiştirmek

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