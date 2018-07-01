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Vivaldi Browser’da Koyu Tema Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:09 - Tarih: 01 Kasım 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Koyu Tema Nasıl Yapılır?Vivaldi Browser ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Özellikle akşam saatlerinde gözümüzü yormaması adına tarayıcımızın rengini değiştirmemiz gerekebilir. Bu yüzden koyu tema Vivaldi Browser’da zaten bulunuyor. Ancak biz birkaç CSS kodunu kullanarak, koyu temayı daha da koyu bir hâle getireceğiz. Bunun için ise Ayarlar bölümünde yer alan Tasarım sekmesindeki siyah temanın ilgili kodlarını, aşağıdaki gibi ayarlamanız tamamen yeterli olacaktır.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Menü Konumunu Değiştirmek

Vivaldi Browser'da Koyu Tema Nasıl Yapılır?

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