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Vivaldi Browser’da Klavye Kısayollarını Öğrenmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:01 - Tarih: 09 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Klavye Kısayollarını ÖğrenmekVivaldi Browser için geçtiğimiz bir içeriğimizde klavye kısayollarını kapatmak ile ilgili adımlara göz atmış idik. Ancak eğer ki siz klavye kısayollarını kullanmak istiyorsanız, bu kısayollarını da öğrenmek isteyebilirsiniz. Vivaldi Browser bizlere bu konuda da yardımcı olmaktadır. Yani mevcut olan klavye kısayollarını Vivaldi Browser vasıtası ile hemen öğrenebilirsiniz. Bunun için ise aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Evet, artık tüm klavye kısayollarını biliyorsunuz…

AYRICA: Vivaldi Browser’da Yer İmlerini İçeri Aktarmak

Vivaldi Browser’da Klavye Kısayollarını Öğrenmek

  • Menü butonuna tıklayın.
  • Yardım > Klavye Kısayolları Tablosu sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser'da Klavye Kısayollarını Öğrenmek

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