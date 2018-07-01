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Vivaldi Browser’da Klavye Kısayollarını Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:05 - Tarih: 07 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Klavye Kısayollarını KapatmakVivaldi Browser‘da birçok konfigürasyon seçeneği bulunmaktadır. Örneğin, tarayıcınız üzerinde çalışırken yanlışlıkla bir klavye kısayoluna tıklamaktan korkuyor olabilirsiniz. Merak etmeyin, Vivaldi Browser’da klavye kısayollarını kapatmak mümkündür. Böylelikle tarayıcınız aktive olduğunda, hiçbir klavye kısayolu çalışmayacaktır. Ancak elbette dilerseniz ilgili bölüm vasıtası ile tekrar klavye kısayollarına izin verebilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Adres Çubuğunu Gizlemek

Vivaldi Browser’da Klavye Kısayollarını Kapatmak

  • Menü adlı butona tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Klavye bölümüne giriş yapın.
  • Tüm Klavye Kısayollarına İzin Ver seçeneğini boş bırakın.

Vivaldi Browser'da Klavye Kısayollarını Kapatmak

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