Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Vivaldi Browser’da İndirilenler Butonu Eklemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:34 - Tarih: 04 Kasım 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Vivaldi Browser'da İndirilenler Butonu EklemekVivaldi Browser‘da arama çubuğunda yer alan bir İndirilenler butonu yok. En azından şu an için. Ancak ben kullanım kolaylığı bakımından bunun olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü böylelikle indirdiğiniz dosyalara daha hızlı ulaşabileceksiniz. Bunun için çok araştırma yaptım ve birkaç düzenlemede bulundum. Ortaya güzel bir şey çıktı. Aşağıdaki kodları JS dosyanız içerisine eklemeniz yeterli olacak olup, arama çubuğu içerisine bir İndirilenler butonu eklenmiş olacaktır. Kolaylıklar dilerim.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sekme Önizlemelerini Kapatmak

Vivaldi Browser’da İndirilenler Butonu Eklemek

setTimeout(function wait() {
var adr = document.querySelector(".toolbar-addressbar.toolbar");
if (adr != null)
{
var iconbar = adr.querySelector("div.toolbar");
var btnS = document.createElement('button');
var svgS = document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", "svg");
var pathS1 = document.createElementNS("http://www.w3.org/2000/svg", "path");
btnS.classList.add('button-toolbar');
btnS.setAttribute("tabindex", "-1");
svgS.setAttributeNS(null, "width", "16");
svgS.setAttributeNS(null, "height", "16");
svgS.setAttributeNS(null, "viewBox", "0 0 13 12");
btnS.addEventListener('click', function(){
const vivaldi = window.chrome;
vivaldi.tabs.create({"url": "vivaldi://downloads"});
});
iconbar.insertBefore(btnS, iconbar.lastChild)
btnS.appendChild(svgS);
svgS.appendChild(pathS1);
pathS1.style = "d: path('M9.96 2.446c-.498-1.02.032-2.164 1.115-2.41.881-.2 1.793.464 1.909 1.38.051.402-.027.771-.222 1.118-1.606 2.855-3.213 5.709-4.816 8.566-.298.531-.731.852-1.325.896-.665.049-1.188-.237-1.524-.828-1.016-1.789-2.021-3.586-3.03-5.379-.614-1.092-1.229-2.182-1.84-3.275-.616-1.102.079-2.442 1.315-2.507.653-.034 1.157.274 1.488.854.453.794.897 1.593 1.346 2.389.323.574.64 1.152.972 1.72.481.824 1.189 1.289 2.13 1.347 1.333.081 2.571-.907 2.73-2.358l.025-.272c-.007-.47-.093-.865-.275-1.239z'); fill-rule: evenodd";
}
else {
setTimeout(wait, 0);
}
}, 0);

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.854 yazıda 8.167 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık