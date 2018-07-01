Vivaldi Browser‘da arama çubuğunda yer alan bir İndirilenler butonu yok. En azından şu an için. Ancak ben kullanım kolaylığı bakımından bunun olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü böylelikle indirdiğiniz dosyalara daha hızlı ulaşabileceksiniz. Bunun için çok araştırma yaptım ve birkaç düzenlemede bulundum. Ortaya güzel bir şey çıktı. Aşağıdaki kodları JS dosyanız içerisine eklemeniz yeterli olacak olup, arama çubuğu içerisine bir İndirilenler butonu eklenmiş olacaktır. Kolaylıklar dilerim.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sekme Önizlemelerini Kapatmak

Vivaldi Browser’da İndirilenler Butonu Eklemek