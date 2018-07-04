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Vivaldi Browser’da Güncellemeleri Bildirme Nasıl Kapatılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 13:18 - Tarih: 04 Temmuz 2018 - Yorum: 1
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Vivaldi Browser'da Güncellemeleri Bildirme Nasıl Kapatılır?Vivaldi Browser hakkında güzel içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise, Vivaldi Browser’da güncellemeleri kapatmayı öğreneceğiz. Bu elbette pek tavsiye edilmez. Çünkü güvenlik ve stabilite için güncellemeleri almak en mantıklısı. Ancak Vivaldi Browser’da yeni bir güncelleme çıktığı zaman, direkt ekrana bilgi mesajı geliyor. İşte bu güncelleme bildirimini kapatmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilmektesiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Yer İmlerine Ayırıcı Eklemek

Vivaldi Browser’da Güncellemeleri Bildirme Nasıl Kapatılır?

  • Adres satırına vivaldi://settings yazın ve ilerleyin.

Vivaldi Browser'da Güncellemeleri Bildirme Nasıl Kapatılır?

  • Güncellemeler sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser'da Güncellemeleri Bildirme Nasıl Kapatılır?

  • Güncellemeleri Bildir kutucuğunu boş bırakın.

Vivaldi Browser'da Güncellemeleri Bildirme Nasıl Kapatılır?

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  1. Son zamanlarda çok fazla güncelleme almaya başlamıştı, Teşekkürler. :)

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