Vivaldi Browser hakkında güzel içerikler kaleme almaya devam ediyoruz. Bugün ise, Vivaldi Browser’da güncellemeleri kapatmayı öğreneceğiz. Bu elbette pek tavsiye edilmez. Çünkü güvenlik ve stabilite için güncellemeleri almak en mantıklısı. Ancak Vivaldi Browser’da yeni bir güncelleme çıktığı zaman, direkt ekrana bilgi mesajı geliyor. İşte bu güncelleme bildirimini kapatmak isteyebilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek bu yönde kolaylıkla aksiyon alabilmektesiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Yer İmlerine Ayırıcı Eklemek

Vivaldi Browser’da Güncellemeleri Bildirme Nasıl Kapatılır?

Adres satırına vivaldi://settings yazın ve ilerleyin.

Güncellemeler sekmesine tıklayın.