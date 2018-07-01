Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Vivaldi Browser’da Gizli Pencere Açmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:22 - Tarih: 10 Ağustos 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Vivaldi Browser'da Gizli Pencere AçmakVivaldi Browser‘da da birçok tarayıcı da olduğu gibi “gizli gezinme” özelliği mevcut. Yani İnternet gezintinizi daha gizli bir hâle getirmek istiyor iseniz, gizli gezinme özelliğini kullanabilirsiniz. Peki, bu ne anlama gelir? Bu durum, sizin yaptığınız aramaların, çerezlerin, geçici dosyaların Vivaldi Browser tarafından kayıt edilmeyeceği anlamına gelir. Dolayısı ile daha gizli bir İnternet deneyimi yaşamanıza olanak tanır bu özellik. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda gizli pencere açabilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’ın Snapshot Sürümünü Denediniz mi?

Vivaldi Browser’da Gizli Pencere Açmak

  • Öncelikle Menü butonuna tıklayın.
  • Dosya > Yeni Gizli Pencere sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser'da Gizli Pencere Açmak

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.761 yazıda 8.122 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık