Vivaldi Browser‘da da birçok tarayıcı da olduğu gibi “gizli gezinme” özelliği mevcut. Yani İnternet gezintinizi daha gizli bir hâle getirmek istiyor iseniz, gizli gezinme özelliğini kullanabilirsiniz. Peki, bu ne anlama gelir? Bu durum, sizin yaptığınız aramaların, çerezlerin, geçici dosyaların Vivaldi Browser tarafından kayıt edilmeyeceği anlamına gelir. Dolayısı ile daha gizli bir İnternet deneyimi yaşamanıza olanak tanır bu özellik. Aşağıdaki adımlar doğrultusunda gizli pencere açabilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’ın Snapshot Sürümünü Denediniz mi?

Vivaldi Browser’da Gizli Pencere Açmak