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Vivaldi Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:30 - Tarih: 08 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Fare Hareketlerini KapatmakVivaldi Browser ile ilgili içerik girmeye ara vermeden devam ediyoruz. Sizlere bir soru sormak istiyorum. Tarayıcınız üzerinde önemli bir aksiyon alırken, yanlışlıkla fare hareketi yaptığınızı düşünebiliyor musunuz? Bu üzücü sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden Vivaldi Browser’da isteğe bağlı olarak fare hareketlerini kapatabilmek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek Vivaldi Browser’daki fare hareketlerini tamamen kapatabilir, dilerseniz aynı bölümden tekrar aktive edebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Yer İmlerini Yeni Sekmede Açmak

Vivaldi Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak

  • Menü butonuna tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Fare bölümüne giriş yapın.
  • Hareketlere İzin Ver kutucuğunu boş bırakın.

Vivaldi Browser'da Fare Hareketlerini Kapatmak

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