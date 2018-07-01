Vivaldi Browser ile ilgili içerik girmeye ara vermeden devam ediyoruz. Sizlere bir soru sormak istiyorum. Tarayıcınız üzerinde önemli bir aksiyon alırken, yanlışlıkla fare hareketi yaptığınızı düşünebiliyor musunuz? Bu üzücü sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden Vivaldi Browser’da isteğe bağlı olarak fare hareketlerini kapatabilmek mümkündür. Aşağıdaki adımları izleyerek Vivaldi Browser’daki fare hareketlerini tamamen kapatabilir, dilerseniz aynı bölümden tekrar aktive edebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Yer İmlerini Yeni Sekmede Açmak

Vivaldi Browser’da Fare Hareketlerini Kapatmak