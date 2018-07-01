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Vivaldi Browser’da Eklentiler Nerede Bulunur?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:06 - Tarih: 18 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser bildiğiniz gibi Chromium altyapısına sahip. Bu yüzden Chrome eklentilerini de desteklemektedir. Peki, kurduğunuz eklentilerin hangi konumda yer aldığını biliyor musunuz? Yani hangi URL ile uzantı sayfasına gidebileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bu normal, özellikle yeni kullanıcılar için. Adres satırına vivaldi://extensions yazıp, ilerlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle eklentilerin kurulu olduğu sayfaya ulaşabilmektesiniz. İlgili görsel aşağıda yer almaktadır.

AYRICA: Vivaldi Browser’a Chrome Eklentilerini Kurabilirsiniz

Vivaldi Browser’da Eklentiler Nerede Bulunur?

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