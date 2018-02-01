Vivaldi Browser ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Şimdi ise eklenti düğmesi gizlemek nasıl yapılır, bunu öğreneceğiz. Bildiğiniz gibi yüklenen eklenti butonları, sağ üst bölüme eklenmektedir. Ancak arzu ederseniz bu eklenti düğmelerini gizleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, ilgili düğmeye gelip sağ tıklamak olacaktır. Ardından Düğmeyi gizle sekmesine tıklamanız yeterlidir. Böylelikle eklenti düğmesi kalıcı olarak gizlenmiş olacaktır. Örnek görsel aşağıda yer alıyor.

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Vivaldi Browser’da Eklenti Düğmesi Gizlemek