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Vivaldi Browser’da Durum Çubuğunu Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:55 - Tarih: 16 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Durum Çubuğunu GizlemekVivaldi Browser‘da en altta bir durum çubuğu yer almaktadır. Burada, geçerli web sitesinin URL’si ve birtakım araçlar bulunuyor. Bu durum çubuğunun sürekli olarak görünür olmasını istemeyebilirsiniz. Bu yüzden durum çubuğunu gizlemek mümkündür. Ayarlar sayfasına girdikten sonra Görünüm bölümünde yer alan Durum Çubuğu alanındaki seçenekler arasından bu yönde seçim yapabilirsiniz. Arzu ederseniz sadece bilgi katmanını da gösterebileceğinizi lütfen unutmayın.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Güncellemeleri Bildirme Nasıl Kapatılır?

Vivaldi Browser’da Durum Çubuğunu Gizlemek

  • Adres satırına vivaldi://settings yazın ve ilerleyin.
  • Görünüm bölümüne giriş yapın.
  • Durum Çubuğu bölümünden seçim yapabilirsiniz.

Vivaldi Browser'da Durum Çubuğunu Gizlemek

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