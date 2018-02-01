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Vivaldi Browser’da Durum Çubuğundaki Panel Butonunu Gizlemek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:23 - Tarih: 02 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Durum Çubuğundaki Panel Butonunu GizlemekVivaldi Browser‘da bir Panel bulunmaktadır. Ancak ben bu paneli, alışkın olmadığım için kullanmıyorum. Alttaki durum çubuğunda da paneli açmak ve kapatmak için küçük bir buton bulunuyor. Pratik bir özellik. Ancak eğer siz de benim gibi panel kullanmıyor iseniz, bu butonu kaldırmak isteyebilirsiniz. Vivaldi Browser’daki durum çubuğunda yer alan panel butonunu kaldırmak için aşağıdaki kodu common.css dosyası içerisine, en alta eklemeniz bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Yeşil Ekran Sorunu ve Çözümü

.paneltogglefooter {display: none !important;}

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