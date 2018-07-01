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Vivaldi Browser’da Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:41 - Tarih: 15 Temmuz 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?Popüler İnternet tarayıcısı ve esnek yapıya sahip bir yazılım olan Vivaldi ile ilgili içeriklerimize ara vermiş idik. Şimdi ise devam ediyoruz. Vivaldi varsayılan olarak aslında kullandığınız dilde görüntüleniyor. Ancak isteğe bağlı olarak mevcut dili değiştirebilirsiniz. Peki, bunu nasıl yapacağız? Ayarlar sayfasındaki Dil bölümünde yer alan açılır menüden dil değiştirmek mümkün. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise, bu yönde bilgi edinmeniz adına yeterli olacaktır. Şimdiden kolay gelsin.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Animasyon Kullanımını Kapatmak

Vivaldi Browser’da Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

  • Arama satırına vivaldi://settings yazın ve ilerleyin.
  • Başlangıç sekmesine gelin.
  • Dil bölümünde yer alan açılır menüden seçim yapabilirsiniz.

Vivaldi Browser'da Dil Değiştirme Nasıl Yapılır?

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