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Vivaldi Browser’da Beyaz Tema Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:13 - Tarih: 31 Ekim 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Beyaz Tema Nasıl Yapılır?Vivaldi Browser ile ilgili ipuçlarını aktardığımız yazı serimize devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, tam anlamı ile bembeyaz bir tema yapmayı öğreniyor olacağız. Aslında Vivaldi Browser’da beyaz tema mevcut ancak bu biraz gri sayılabilir. Bu yüzden biz bu temayı tamamen beyaz yapalım, böylesi daha iyi görünüyor diyebiliriz. Karar sizin. Yapmanız gereken tema renk kodları aşağıdaki gibidir. Ayarlar menüsündeki Temalar bölümüne aşağıdaki kodları ekleyebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Pencere Arka Plan Resmini Değiştirmek

Vivaldi Browser'da Beyaz Tema Nasıl Yapılır?

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