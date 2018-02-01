Tavsiye: Google Belgeseli – Türkçe (Bir Başarı Hikâyesi) Hatırlayalım: Lizzie Velasquez: Gerçek Bir Mücadele Öyküsü
Fatih Özel Kolej

Vivaldi Browser’da Akıcı Kaydırmayı Kapatmak

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:46 - Tarih: 19 Haziran 2018 - Yorum: 0
Sponsorlu Bağlantılar

Vivaldi Browser'da Akıcı Kaydırmayı KapatmakGünümüzün popüler tarayıcılarının birçoğunda artık akıcı kaydırma özelliği dahili olarak gelmektedir. Yani web sayfalarında kaydırma yaparken daha yavaş ve akıcı bir şekilde kaydırma olanağı sağlıyor bu özellik. Ancak ben nedense bu özelliğe pek alışamadım. Dolayısı ile Vivaldi Browser’da akıcı kaydırma özelliğini kapatmak isteyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken çok basit. Varsayılan olarak aktif gelse de, dilerseniz bu özelliği pasif konuma getirebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sayfa Bildirimlerini Algılamak

Vivaldi Browser’da Akıcı Kaydırmayı Kapatmak

  • Menü > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Web Sayfaları sekmesine tıklayın.

Vivaldi Browser'da Akıcı Kaydırmayı Kapatmak

  • Akıcı Kaydırma seçeneğini boş bırakın.

Vivaldi Browser'da Akıcı Kaydırmayı Kapatmak

Sponsorlu Bağlantılar


Teknobeyin Facebook
Sayfasını Bugün Beğenin!

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Bugün Günlerden: . Toplam 19 kategorideki 7.706 yazıda 8.107 yorum bulunmaktadır.
Yukarı Çık