Günümüzün popüler tarayıcılarının birçoğunda artık akıcı kaydırma özelliği dahili olarak gelmektedir. Yani web sayfalarında kaydırma yaparken daha yavaş ve akıcı bir şekilde kaydırma olanağı sağlıyor bu özellik. Ancak ben nedense bu özelliğe pek alışamadım. Dolayısı ile Vivaldi Browser’da akıcı kaydırma özelliğini kapatmak isteyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken çok basit. Varsayılan olarak aktif gelse de, dilerseniz bu özelliği pasif konuma getirebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Sayfa Bildirimlerini Algılamak

Vivaldi Browser’da Akıcı Kaydırmayı Kapatmak

Menü > Ayarlar sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Web Sayfaları sekmesine tıklayın.