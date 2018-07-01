Vivaldi Browser ile ilgili ipuçlarını aktarmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz içeriklerimizde yer imlerini yeni sekmede açmak ve yer imlerini içeri aktarmak konularını işlemiştik. Şimdi ise adres çubuğunu gizlemek ile ilgili adımlara göz atıyor olacağız. Eğer ki tarayıcı üzerindeki adres çubuğunu kullanmıyor iseniz ve ekran bazında yer kazanmak istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyerek Vivaldi Browser’da adres çubuğunu gizlemeyi öğrenebilirsiniz. Hemen anlatıma geçiyorum.

AYRICA: Vivaldi Browser’ın Snapshot Sürümünü Denediniz mi?

Vivaldi Browser’da Adres Çubuğunu Gizlemek