Tarayıcılardaki adres çubuğu genellikle en üstte bulunur. Ancak Vivaldi Browser sayesinde bizler istersek, adres çubuğu konumunu kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Yani dilerseniz üst, dilerseniz alt konumda olmasını sağlayabilirsiniz adres çubuğunun. Kullanım alışkanlığına göre değişir bu durum. Bunun için ise yapmanız gereken çok basit, birkaç tıklamadan ibaret. Aşağıdaki adımları izleyerek bu yönde aksiyon alabilir, dilediğiniz zaman adres çubuğunun konumunu rahatlıkla değiştirebilirsiniz.

AYRICA: Vivaldi Browser’da Eklentiler Nerede Bulunur?

Vivaldi Browser’da Adres Çubuğu Konumunu Değiştirmek