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Vivaldi Browser’da Adres Çubuğu Konumunu Değiştirmek

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 12:03 - Tarih: 11 Ağustos 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'da Adres Çubuğu Konumunu DeğiştirmekTarayıcılardaki adres çubuğu genellikle en üstte bulunur. Ancak Vivaldi Browser sayesinde bizler istersek, adres çubuğu konumunu kolaylıkla değiştirebiliyoruz. Yani dilerseniz üst, dilerseniz alt konumda olmasını sağlayabilirsiniz adres çubuğunun. Kullanım alışkanlığına göre değişir bu durum. Bunun için ise yapmanız gereken çok basit, birkaç tıklamadan ibaret. Aşağıdaki adımları izleyerek bu yönde aksiyon alabilir, dilediğiniz zaman adres çubuğunun konumunu rahatlıkla değiştirebilirsiniz.

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Vivaldi Browser’da Adres Çubuğu Konumunu Değiştirmek

  • Menü butonuna tıklayın.
  • Araçlar > Ayarlar sekmesine tıklayın.
  • Adres Çubuğu bölümüne giriş yapın.
  • Adres Çubuğu Konumu bölümünden değişim yapabilirsiniz.

Vivaldi Browser'da Adres Çubuğu Konumunu Değiştirmek

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