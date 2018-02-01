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Vivaldi Browser’a CSS Kodu Nasıl Eklenir?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:06 - Tarih: 25 Haziran 2018 - Yorum: 0
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Vivaldi Browser'a CSS Kodu Nasıl Eklenir?Vivaldi Browser‘ın en iyi yönü tarayıcının tasarımını CSS kodları ile biçimlendirme olanağı sunması. Evet, yanlış okumadınız. Biraz CSS bilgisi ile tarayıcınızın tasarımını kendinize özel, daha kişisel bir hâle getirebilirsiniz. Bunun için Vivaldi‘nin kurulu olduğu dizindeki style adlı klasörde yer alan common.css adlı dosyayı düzenlemeniz yeterli olacaktır. Böylelikle tarayıcınızı yeniden başlatıp, açtığınızda ayarlarınız aktive olacaktır. İlerleyen günlerde bu konuda birkaç içerik paylaşacağız.

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